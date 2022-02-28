Острів Зміїний. Фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n167719-zahysnyky-ostrova-zmiyinyy-jyvi-vms.html

Ракурс

Морські піхотинці та прикордонники з українського острова Зміїний живі.

Військовослужбовці двічі відбили напади російських окупантів, але не могли продовжити захист острову. Загарбники повністю розтрощили інфраструктуру острову — маяки, вежі та антени. Зв’язку з бійцями не було. А постійні обстріли з боку бойових кораблів та авіації РФ не дозволили доправити їм підмогу. Про це 28 лютого повідомили Військово-морські сили ЗСУ.

А 26 лютого, отримавши інформацію, що на Зміїному серед наших захисників можуть бути загиблі та поранені, до острова з метою виконання гуманітарної місії направили цивільне судно МПРС «Сапфір» для допомоги постраждалим. Екіпаж зійшов на острів, але їх захопив агресор.

Незаконне захоплення цивільного судна-некомбатанта, що не здійснювали жодного військового завдання, є порушення правил і звичаїв війни, міжнародного гуманітарного права, — наголосили представники українського флоту.



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ВМС вимагає від Росії негайно звільнити незаконно захоплених українців.

Нагадаємо, 26 лютого ДПСУ повідомила, що російські ЗМІ заявляли про доправлення в тимчасово окупований Росією Севастополь військовослужбовців України, які перебували на острові Зміїний.