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Герої острова Зміїний могли вижити - Держприкордонслужба

Герої острова Зміїний могли вижити — Держприкордонслужба

26 лют 2022, 17:00
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У Держприкордонслужбі припускають, що захисники Зміїного можуть бути живими.

Російські ЗМІ повідомили про доправлення в тимчасово окупований Росією Севастополь військовослужбовців України, які перебували на острові, — йдеться у повідомленні ДПСУ.



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Збройні сили та Держприкордонслужба намагаються дістати інформацію про них.

Нагадаємо, що острів захищав незначний гарнізон, який відмовився здатися на вимогу ворога.

Джерело: Ракурс


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