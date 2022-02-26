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Дружній вогонь - росіяни знищили власний літак у Чорному морі
Дружній вогонь — росіяни знищили власний літак у Чорному моріhttps://racurs.ua/ua/n167631-drujniy-vogon-rosiyany-znyschyly-vlasnyy-litak-u-chornomu-mori.htmlРакурс
Військово-морські сили України заявляють, що російський флот знищив власний літак в акваторії Чорного моря.
В акваторії Чорного моря корабель ЧФ РФ «дружнім вогнем» знищив свій військовий літак, — йдеться в заяві українського флоту.
Інші подробиці цього інциденту не повідомляються.
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Російська сторона поки що не оголошувала жодної інформації з цього приводу. Офіційних заяв не було, а сайти російських відомств, зокрема Військово-морських сил чи Міністерства оборони РФ не працюють.