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Ракурс
Дружній вогонь - росіяни знищили власний літак у Чорному морі

Дружній вогонь — росіяни знищили власний літак у Чорному морі

26 лют 2022, 16:53
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Військово-морські сили України заявляють, що російський флот знищив власний літак в акваторії Чорного моря.

В акваторії Чорного моря корабель ЧФ РФ «дружнім вогнем» знищив свій військовий літак, — йдеться в заяві українського флоту.

Інші подробиці цього інциденту не повідомляються.



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Російська сторона поки що не оголошувала жодної інформації з цього приводу. Офіційних заяв не було, а сайти російських відомств, зокрема Військово-морських сил чи Міністерства оборони РФ не працюють.

Джерело: Ракурс


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