Дводобову комендантську годину запровадила столиця

https://racurs.ua/ua/n167630-dvodobovu-komendantsku-godynu-zaprovadyla-stolycya.html

Ракурс

Комендантська година у Києві триватиме відсьогодні з 17:00 і завершиться о 08:00 28 лютого, в понеділок. У цей час рух власним транспортом, окрім того, що має спецперепустки, заборонено.