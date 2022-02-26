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Туреччина заборонить прохід у Чорне море російських військових кораблів, фото: Country Scanner
Туреччина забороняє прохід російських військових кораблів — Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n167629-turechchyna-zaboronyaie-prohid-rosiyskyh-viyskovyh-korabliv-zelenskyy.htmlРакурс
Російським військовим кораблям Туреччина забороняє прохід у Чорне море.
Президент України Володимир Зеленський повідомив про це сьогодні, 26 лютого, на своїй сторінці у Твіттері й подякував президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану та турецькому народові за потужну підтримку.
Заборона на прохід російських військових кораблів у Чорне море та вагома військова, гуманітарна допомога Україні сьогодні вкрай важливі. Народ України ніколи цього не забуде! — наголосив Зеленський.
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24 лютого Росія розпочала масштабний напад на Україну. Того ж дня Україна офіційно звернулася до Туреччини з проханням закрити для російських кораблів протоки Босфор і Дарданелли, які з'єднують Чорне море із басейном Середземного моря.
Нагадаємо, Зеленський сьогодні заявив, що до України прямують зброя та обладнання від міжнародних партнерів.