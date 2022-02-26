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Ракурс
Туреччина заборонить прохід у Чорне море російських військових кораблів, фото: Country Scanner

Туреччина забороняє прохід російських військових кораблів — Зеленський

26 лют 2022, 16:10
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Російським військовим кораблям Туреччина забороняє прохід у Чорне море.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про це сьогодні, 26 лютого, на своїй сторінці у Твіттері й подякував президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану та турецькому народові за потужну підтримку.

Заборона на прохід російських військових кораблів у Чорне море та вагома військова, гуманітарна допомога Україні сьогодні вкрай важливі. Народ України ніколи цього не забуде! — наголосив Зеленський.



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24 лютого Росія розпочала масштабний напад на Україну. Того ж дня Україна офіційно звернулася до Туреччини з проханням закрити для російських кораблів протоки Босфор і Дарданелли, які з'єднують Чорне море із басейном Середземного моря.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні заявив, що до України прямують зброя та обладнання від міжнародних партнерів.

Джерело: Ракурс


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