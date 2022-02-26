Туреччина заборонить прохід у Чорне море російських військових кораблів, фото: Country Scanner

https://racurs.ua/ua/n167629-turechchyna-zaboronyaie-prohid-rosiyskyh-viyskovyh-korabliv-zelenskyy.html

Ракурс

Російським військовим кораблям Туреччина забороняє прохід у Чорне море.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про це сьогодні, 26 лютого, на своїй сторінці у Твіттері й подякував президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану та турецькому народові за потужну підтримку.

Заборона на прохід російських військових кораблів у Чорне море та вагома військова, гуманітарна допомога Україні сьогодні вкрай важливі. Народ України ніколи цього не забуде! — наголосив Зеленський.

.

24 лютого Росія розпочала масштабний напад на Україну. Того ж дня Україна офіційно звернулася до Туреччини з проханням закрити для російських кораблів протоки Босфор і Дарданелли, які з'єднують Чорне море із басейном Середземного моря.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні заявив, що до України прямують зброя та обладнання від міжнародних партнерів.