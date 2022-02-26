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Ракурс

Двухсуточный комендантский час объявила столица

26 фев 2022, 16:35
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Комендантська година у Києві триватиме відсьогодні з 17:00 і завершиться о 08:00 28 лютого, в понеділок. У цей час рух власним транспортом, окрім того, що має спецперепустки, заборонено.



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Киян закликають максимально обмежити пересування і до початку комендантської години.

Цивільні особи, що перебуватимуть на вулиці під час комендантської години, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога, попереджає КМДА.

Источник: Ракурс


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