Двухсуточный комендантский час объявила столица

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Двухсуточный комендантский час объявила столицаhttps://racurs.ua/n167630-dvuhsutochnyy-komendantskiy-chas-obyavila-stolica.htmlРакурс
Комендантська година у Києві триватиме відсьогодні з 17:00 і завершиться о 08:00 28 лютого, в понеділок. У цей час рух власним транспортом, окрім того, що має спецперепустки, заборонено.
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Киян закликають максимально обмежити пересування і до початку комендантської години.
Цивільні особи, що перебуватимуть на вулиці під час комендантської години, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога, попереджає КМДА.