Двухсуточный комендантский час объявила столица

https://racurs.ua/n167630-dvuhsutochnyy-komendantskiy-chas-obyavila-stolica.html

Ракурс

Комендантська година у Києві триватиме відсьогодні з 17:00 і завершиться о 08:00 28 лютого, в понеділок. У цей час рух власним транспортом, окрім того, що має спецперепустки, заборонено.

.

Киян закликають максимально обмежити пересування і до початку комендантської години.

Цивільні особи, що перебуватимуть на вулиці під час комендантської години, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога, попереджає КМДА.