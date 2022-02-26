Дружественный огонь - россияне уничтожили собственный самолет в Черном море

https://racurs.ua/n167631-drujestvennyy-ogon-rossiyane-unichtojili-svoy-samolet-v-chernom-more.html

Ракурс

Військово-морські сили України заявляють, що російський флот знищив власний літак в акваторії Чорного моря.

В акваторії Чорного моря корабель ЧФ РФ «дружнім вогнем» знищив свій військовий літак, — йдеться в заяві українського флоту.

Інші подробиці цього інциденту не повідомляються.

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Російська сторона поки що не оголошувала жодної інформації з цього приводу. Офіційних заяв не було, а сайти російських відомств, зокрема Військово-морських сил чи Міністерства оборони РФ не працюють.