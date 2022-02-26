Российский флот объявил «контртеррористическую операцию» в украинских водах

Черноморский флот РФ объявил «контртеррористическую операцию», фото: ГПСУ

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Російський флот заблокував судноплавство цивільних суден у північно-західній частині акваторії Чорного моря вздовж українського узбережжя, оголосивши про проведення в цьому регіоні «контртерористичної операції».

Про це сьогодні, 26 лютого, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

У повідомленні окупантів, яке вони поширюють відкритими каналами безпеки судноплавства, стверджується, що перебування суден та кораблів у зоні, де вони проводять «контртерористичну операцію», буде «розцінюватися як терористична загроза».

Варто наголосити, що на північному заході Чорного моря український, а не російський берег, — наголошують в Держприкордонслужбі.

У відомстві додають, що в регіоні фіксується активність ворожих дронів.

Так, сьогодні вночі ворожий дрон атакував український корабель «Григорій Куроп’ятніков». Згодом безпілотник був збитий на підльоті до Чорноморська, а корабель продовжив службу. Також активність ворожих дронів сьогодні вранці зафіксували прикордонники Ізмаїльського загону

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Безпілотні літальні апарати агресора з висоти близько 1 км розвідували узбережжя Чорного моря та ріки Дунай, — зазначають у відомстві.

Нагадаємо, за даними української влади, станом на ранок сьогоднішнього дня ворог в ході масштабного нападу на Україну втратив вже понад 3,5 тис. солдатів.