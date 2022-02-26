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Ракурс
Оккупанты в Донецке могут устроить химическую провокацию, фото:

Оккупанты готовят химическую провокацию в Донецке — СБУ

26 фев 2022, 15:01
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В Донецке оккупанты раздают местным боевикам и российским военным противогазы.

Существует возможность провокации — подрыва промышленных емкостей с химическими веществами. Об этом сообщает пресс-центр СБУ со ссылкой на разведывательную информацию.



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В этой диверсии по отношению к мирному населению планируют обвинить украинских военных. Мы заявляем, что, в отличие от российских оккупантов, Украина не прибегает к таким методам, — подчеркивают СБУ и призывают жителей временно оккупированных территорий быть внимательными.

Напомним, российские войска сегодня, 26 февраля, захватили несколько населенных пунктов в Луганской области, в частности, город Станица Луганская.

Источник: Ракурс


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