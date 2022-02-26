Оккупанты в Донецке могут устроить химическую провокацию, фото:

https://racurs.ua/n167627-okkupanty-gotovyat-himicheskuu-provokaciu-v-donecke-sbu.html

Ракурс

В Донецке оккупанты раздают местным боевикам и российским военным противогазы.

Существует возможность провокации — подрыва промышленных емкостей с химическими веществами. Об этом сообщает пресс-центр СБУ со ссылкой на разведывательную информацию.

.

В этой диверсии по отношению к мирному населению планируют обвинить украинских военных. Мы заявляем, что, в отличие от российских оккупантов, Украина не прибегает к таким методам, — подчеркивают СБУ и призывают жителей временно оккупированных территорий быть внимательными.

Напомним, российские войска сегодня, 26 февраля, захватили несколько населенных пунктов в Луганской области, в частности, город Станица Луганская.