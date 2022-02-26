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Окупанти в Донецьку можуть влаштувати хімічну провокацію
Окупанти готують хімічну провокацію в Донецьку — СБУhttps://racurs.ua/ua/n167627-okupanty-gotuut-himichnu-provokaciu-v-donecku-sbu.htmlРакурс
В Донецьку окупантироздають місцевим бойовикам і російським військовим протигази.
Існує ймовірність провокації — підриву промислових ємностей з хімічними речовинами.Про це повідомляє прес-центр СБУз посиланням на розвідувальну інформацію.
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У цій диверсії стосовно мирного населення планують звинуватити українських військових. Ми заявляємо, що, на відміну від російських окупантів, Україна не вдається до таких методів, —наголошують в СБУ та закликають жителів тимчасово окупованих територій бути пильними.
Нагадаємо, російські війська сьогодні, 26 лютого, захопили кілька населених пунктів у Луганській області, зокрема місто Станиця Луганська.