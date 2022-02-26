Окупанти в Донецьку можуть влаштувати хімічну провокацію

https://racurs.ua/ua/n167627-okupanty-gotuut-himichnu-provokaciu-v-donecku-sbu.html

Ракурс

В Донецьку окупанти роздають місцевим бойовикам і російським військовим протигази.

Існує ймовірність провокації — підриву промислових ємностей з хімічними речовинами. Про це повідомляє прес-центр СБУ з посиланням на розвідувальну інформацію.

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У цій диверсії стосовно мирного населення планують звинуватити українських військових. Ми заявляємо, що, на відміну від російських окупантів, Україна не вдається до таких методів, — наголошують в СБУ та закликають жителів тимчасово окупованих територій бути пильни м и.