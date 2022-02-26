Росія захопила Станицю Луганську

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Станиця Луганська окупована, фото: УНН
Росія захопила Станицю Луганськуhttps://racurs.ua/ua/n167622-rosiya-zahopyla-stanycu-lugansku.htmlРакурс
Станицю Луганську, Кримське та Марківку окупували росіяни.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай.
На жаль, тимчасово окуповані росіянами Станиця Луганська, Кримське, Марківка, — зазначив Гайдай.
Також він зазначив, що Сєвєродонецьк готується до оборони, а з населеним пунктом Муратове намагаються встановити зв‘язок.
Зі зруйнованого російськими обстрілами Щастя збирають людей для евакуації в Петропавлівку.
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Є проблема з паливом, — зазначив Гайдай щодо ситуації у Щасті. — Поховальна служба ховає трупи без документів. Точна кількість жертв поки не встановлена.
Росія 24 лютого розпочала масштабний напад на Україну, здійснюючи наступ з кількох напрямків. В ніч на сьогодні, 26 лютого, окупанти здійснили нову спробу захоплення Києва.