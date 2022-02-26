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Ракурс
Станиця Луганська окупована, фото: УНН

Росія захопила Станицю Луганську

26 лют 2022, 12:33
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Станицю Луганську, Кримське та Марківку окупували росіяни.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай.

На жаль, тимчасово окуповані росіянами Станиця Луганська, Кримське, Марківка, — зазначив Гайдай.

Також він зазначив, що Сєвєродонецьк готується до оборони, а з населеним пунктом Муратове намагаються встановити зв‘язок.

Зі зруйнованого російськими обстрілами Щастя збирають людей для евакуації в Петропавлівку.



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Є проблема з паливом, — зазначив Гайдай щодо ситуації у Щасті. — Поховальна служба ховає трупи без документів. Точна кількість жертв поки не встановлена.

Росія 24 лютого розпочала масштабний напад на Україну, здійснюючи наступ з кількох напрямків. В ніч на сьогодні, 26 лютого, окупанти здійснили нову спробу захоплення Києва.

Джерело: Ракурс


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