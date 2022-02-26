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Ракурс
Станица Луганская оккупирована, фото: УНН

Россия захватила Станицу Луганскую

26 фев 2022, 12:33
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Станицу Луганскую, Крымскую и Марковку оккупировали россияне.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

К сожалению, временно оккупированы россиянами Станица Луганская, Крымское, Марковка, — подчеркнул Гайдай.

Также он отметил, что Северодонецк готовится к обороне, а с населенным пунктом Муратово пытаются установить связь.

Из разрушенного российскими обстрелами Счастья собирают людей для эвакуации в Петропавловку.



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Есть проблема с топливом, — отметил Гайдай по ситуации в Счастье. — Похоронная служба прячет трупы без документов. Точное количество жертв пока не установлено.

Россия 24 февраля начала масштабное нападение на Украину, совершая наступление по нескольким направлениям. В ночь на сегодня, 26 февраля, оккупанты предприняли новую попытку захвата Киева.

Источник: Ракурс


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