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Ракурс
Публичная казнь военных преступников, 1943 г. Краснодар

РФ увидела в санкциях повод… вернуть смертную казнь

26 фев 2022, 12:13
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Медведев о приостановке членства России в Совете Европы: «Хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране — типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае». Источник — РИА новости.

Очень своевременная мысль!

Вернув смертную казнь, РФ подготовится, в частности, к встрече своих военных преступников. Тех из них, которым удастся вернуться из Украины не грузом-200. А высшее политическое руководство РФ за совершение особо тяжких преступлений вообще должно отвечать вне очереди. Путин-то не вечен, а вдруг их следующий президент будет более адекватным, тут-то и пригодится «высшая мера социальной защиты», как некогда любили ее называть, и возобновление которой нынешнее руководство РФ считает «хорошей возможностью».

Источник: Ракурс


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