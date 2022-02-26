РФ побачила в санкціях привід… поновити смертну кару

Публічна страта військових злочинців, 1943 р. Краснодар

https://racurs.ua/ua/n167620-rf-pobachyla-v-sankciyah-pryvid-ponovyty-smertnu-karu.html

Ракурс

Медведев о приостановке членства России в Совете Европы: «Хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране — типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае». Источник — РИА новости.



Очень своевременная мысль!



Вернув смертную казнь, РФ подготовится, в частности, к встрече своих военных преступников. Тех из них, которым удастся вернуться из Украины не грузом-200. А высшее политическое руководство РФ за совершение особо тяжких преступлений вообще должно отвечать вне очереди. Путин-то не вечен, а вдруг их следующий президент будет более адекватным, тут-то и пригодится «высшая мера социальной защиты», как некогда любили ее называть, и возобновление которой нынешнее руководство РФ считает «хорошей возможностью».