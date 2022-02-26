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Ракурс
Публічна страта військових злочинців, 1943 р. Краснодар

РФ побачила в санкціях привід… поновити смертну кару

26 лют 2022, 12:13
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Медведев о приостановке членства России в Совете Европы: «Хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране — типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае». Источник — РИА новости.

Очень своевременная мысль!

Вернув смертную казнь, РФ подготовится, в частности, к встрече своих военных преступников. Тех из них, которым удастся вернуться из Украины не грузом-200. А высшее политическое руководство РФ за совершение особо тяжких преступлений вообще должно отвечать вне очереди. Путин-то не вечен, а вдруг их следующий президент будет более адекватным, тут-то и пригодится «высшая мера социальной защиты», как некогда любили ее называть, и возобновление которой нынешнее руководство РФ считает «хорошей возможностью».

Джерело: Ракурс


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