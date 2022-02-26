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Ракурс
Російські агенти намагаються вивідати інформацію в українців

Російські агенти заполонили інтернет-месенджери — Данілов

26 лют 2022, 12:09
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Російські агенти використовують інтернет-месенджери, а також форуми та групи у Фейсбуці для збирання інформації про місцевість.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, агенти у різних варіаціях розпитують:

  • як дістатись до Києва;
  • як дістатись з Броварів до Борисполя;
  • хто може підвезти з маленькою дитиною до Києва.

У всіх авторів є однакова особливість: всі вони — нові учасники, долучились до груп лише з 25 лютого, пишуть здебільшого російською мовою, — зазначив Данілов.

Шановні мешканці Київщини, будьте уважними! — наголосив секретар РНБО. — Не вказуйте маршрути руху, як і куди дістатись та де ще є вільні і доступні дороги".



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За словами Данілова, в разі виявлення таких підозрілих повідомлень від нових учасників слід:

  • подавати скаргу адміну групи;
  • великими літерами в коментарях писати, що автор опитування — це ворог, який збирає інформацію.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні, 26 лютого, ворог здійснив ще одну спробу захопити Київ.

Джерело: Ракурс


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