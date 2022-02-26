Російські агенти намагаються вивідати інформацію в українців

https://racurs.ua/ua/n167621-rosiyski-agenty-zapolonyly-internet-mesendjery-danilov.html

Ракурс

Російські агенти використовують інтернет-месенджери, а також форуми та групи у Фейсбуці для збирання інформації про місцевість.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, агенти у різних варіаціях розпитують:

як дістатись до Києва;

як дістатись з Броварів до Борисполя;

хто може підвезти з маленькою дитиною до Києва.

У всіх авторів є однакова особливість: всі вони — нові учасники, долучились до груп лише з 25 лютого, пишуть здебільшого російською мовою, — зазначив Данілов.

Шановні мешканці Київщини, будьте уважними! — наголосив секретар РНБО. — Не вказуйте маршрути руху, як і куди дістатись та де ще є вільні і доступні дороги".

.

За словами Данілова, в разі виявлення таких підозрілих повідомлень від нових учасників слід:

подавати скаргу адміну групи;

великими літерами в коментарях писати, що автор опитування — це ворог, який збирає інформацію.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні, 26 лютого, ворог здійснив ще одну спробу захопити Київ.