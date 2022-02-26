Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Российские агенты пытаются разузнать информацию у украинцев

Российские агенты заполонили интернет-мессенджеры — Данилов

26 фев 2022, 12:09
999

Російські агенти використовують інтернет-месенджери, а також форуми та групи у Фейсбуці для збирання інформації про місцевість.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, агенти у різних варіаціях розпитують:

  • як дістатись до Києва;
  • як дістатись з Броварів до Борисполя;
  • хто може підвезти з маленькою дитиною до Києва.

У всіх авторів є однакова особливість: всі вони — нові учасники, долучились до груп лише з 25 лютого, пишуть здебільшого російською мовою, — зазначив Данілов.

Шановні мешканці Київщини, будьте уважними! — наголосив секретар РНБО. — Не вказуйте маршрути руху, як і куди дістатись та де ще є вільні і доступні дороги".



.

За словами Данілова, в разі виявлення таких підозрілих повідомлень від нових учасників слід:

  • подавати скаргу адміну групи;
  • великими літерами в коментарях писати, що автор опитування — це ворог, який збирає інформацію.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні, 26 лютого, ворог здійснив ще одну спробу захопити Київ.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров