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Российские агенты пытаются разузнать информацию у украинцев
Российские агенты заполонили интернет-мессенджеры — Даниловhttps://racurs.ua/n167621-rossiyskie-agenty-zapolonili-internet-messendjery-danilov.htmlРакурс
Російські агенти використовують інтернет-месенджери, а також форуми та групи у Фейсбуці для збирання інформації про місцевість.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.
За його словами, агенти у різних варіаціях розпитують:
- як дістатись до Києва;
- як дістатись з Броварів до Борисполя;
- хто може підвезти з маленькою дитиною до Києва.
У всіх авторів є однакова особливість: всі вони — нові учасники, долучились до груп лише з 25 лютого, пишуть здебільшого російською мовою, — зазначив Данілов.
Шановні мешканці Київщини, будьте уважними! — наголосив секретар РНБО. — Не вказуйте маршрути руху, як і куди дістатись та де ще є вільні і доступні дороги".
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За словами Данілова, в разі виявлення таких підозрілих повідомлень від нових учасників слід:
- подавати скаргу адміну групи;
- великими літерами в коментарях писати, що автор опитування — це ворог, який збирає інформацію.
Нагадаємо, в ніч на сьогодні, 26 лютого, ворог здійснив ще одну спробу захопити Київ.