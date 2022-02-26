У Львівській області висадився російський десант, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n167619-rosiyskyy-desant-vysadyvsya-u-brodah-sadovyy.html

Ракурс

Російські війська висадили десант в місті Броди Львівської області.

Окупанти прилетіли на вертольотах сьогодні, о 9-ї ранку. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив мер Львова Андрій Садовий.

За словами Садового, росіяни висадили у Бродах загалом 60 військових.

Наші війська дали відсіч. Зараз вони відступають в сторону лісу в район Лев’ятина, — зазначив Садовий. — Тримаємо ситуацію на контролі.

Також Садовий зазначив, що з вчорашнього дня, 25 лютого, у Львові та області встановлюють блокпости.

Вони стоятимуть на в’їздах та виїздах до Львівської об'єднаної громади. Там перевірятимуть людей, які в’їжджатимуть на територію міста, — розповів він.



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У соцмережах вже з’явилося відео, яке показує, як українські військові завдають ударів по російському десанту у Бродах.