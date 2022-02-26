Російські війська загрожують Миколаєву, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/ua/n167626-mykolayiv-gotuietsya-do-krugovoyi-oborony-vorog-prorvavsya-bilya-kahovky.html

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Російські війська прорвалися з боку Каховки до Миколаєва, облцентр готується до кругової оборони.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив миколаївський міський голова Віталій Кім.

Є інформація, що зі сторони Каховки відбувся прорив 12 танків, за ними ще йдуть сили, — наголосив він.

За словами Кіма, зараз мобілізують всіх для забезпечення всім необхідним периметру, на якому стоять наші військові.

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Військові готові приймати бій, який буде йти за містом. Наша ж задача, захистити місто, — наголосив він.

Нагадаємо, російські війська сьогодні захопили Станицю Луганську.