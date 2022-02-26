Российские войска угрожают Николаеву, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/n167626-nikolaev-gotovitsya-k-krugovoy-oborone-vrag-prorvalsya-u-kahovki.html

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Российские войска прорвались со стороны Каховки в Николаев, облцентр готовится к круговой обороне.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил николаевский городской голова Виталий Ким.

Есть информация, что со стороны Каховки произошел прорыв 12 танков, за ними еще идут силы, — подчеркнул он.

По словам Кима, сейчас мобилизуют всех для обеспечения всем необходимым периметра, на котором стоят наши военные.

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Военные готовы принимать бой, который будет проходить за городом. Наша же задача — защитить город, — подчеркнул он.

Напомним, российские войска сегодня захватили Станицу Луганскую.