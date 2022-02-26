Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Российские войска угрожают Николаеву, фото: «Цензор.нет»

Николаев готовится к круговой обороне — враг прорвался у Каховки

26 фев 2022, 14:28
999

Российские войска прорвались со стороны Каховки в Николаев, облцентр готовится к круговой обороне.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил николаевский городской голова Виталий Ким.

Есть информация, что со стороны Каховки произошел прорыв 12 танков, за ними еще идут силы, — подчеркнул он.

По словам Кима, сейчас мобилизуют всех для обеспечения всем необходимым периметра, на котором стоят наши военные.



.

Военные готовы принимать бой, который будет проходить за городом. Наша же задача — защитить город, — подчеркнул он.

Напомним, российские войска сегодня захватили Станицу Луганскую.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров