Красный Крест просят помочь вывезти тела оккупантов, фото: LB.ua

https://racurs.ua/n167625-ukraina-prosit-krasnyy-krest-vyvezti-v-rossiu-tela-okkupantov-video.html

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Україна просить Міжнародний комітет Червоного Хреста допомогти вивезти до Росії тіла загиблих російських солдатів.

Про це у відеозверненні заявила віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Це тисячі тіл окупантів. Це гуманітарна потреба. І ми просимо зробити так, щоб тіла російських окупантів покинули територію України і поїхали до Російської Федерації, — зазначила Верещук.

Вона наголосила, що у РФ мають знати, скільки тіл загиблих російських військових сьогодні лежить на українській землі.

Ми ще раз звертаємось до росіян, зробіть так, щоб тіл ваших синів, ваших чоловіків було менше. В інший спосіб їх будуть тисячі, ще раз прошу, — наголосила Верещук.



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Нагадаємо, за інформацією української влади, ворог вже втратив понад 3,5 тис. солдатів вбитими та близько 200 — полоненими.