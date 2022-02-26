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Российские оккупанты разбрасывают заминированные ценные вещи, фото: Mobile-review.com
Оккупанты разбрасывают заминированные гаджеты и игрушки на Сумщинеhttps://racurs.ua/n167624-okkupanty-razbrasyvaut-zaminirovannye-gadjety-i-igrushki-na-sumschine.htmlРакурс
Російська авіація та диверсанти розкидають по території Сумської області начинені вибухівкою дитячі іграшки, мобільні телефони та цінні речі.
Про це повідомляє прес-служба Сумської обласної військової адміністрації.
Все начинене вибухівкою. Це не фейк. Це інформація від військових. Тому ніхто нічого не піднімає! — наголошується в повідомленні.
В адміністрації наголошують, що такі речі в жодному разі не можна чіпати й про їх виявлення слід терміново повідомляти.
Зазначається, що на вулицях Сум наразі йдуть бої, у різних районах міста є військова техніка.
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Жителі міста мають залишатися вдома. І подалі триматися від вікон. Загрози артилерійського обстрілу наразі немає, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, за інформацією МОЗ, від рук ворога в Україні загинули вже майже 200 цивільних.