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Виталий Скакун, фото: Минобороны

Морпеху, погибшему при подрыве моста, присвоено звание Героя Украины

26 фев 2022, 13:05
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Президент України посмертно присвоїв звання Героя України саперу інженерно-саперного відділення окремого батальйону окремої 35-ї бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського Віталію Скакуну, який 24 лютого ціною власного життя підірвав Геніченський міст для зупинення просування танкової колони російських військ.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому сьогодні, 26 лютого, на сайті Офісу президента.



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Також Зеленський заявив, що Україна вистояла й успішно відбиває атаки ворога — Київ та ключові міста довкола столиці контролюються українською армією.

Нагадаємо, героїчний вчинок Скакуна надав час окремому батальйону морської піхоти Військово-морських сил України, який розташовувався в районі Кримського перешийку, перегрупуватися та зайняти позиції для оборони.

Источник: Ракурс


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