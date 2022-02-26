Морпеху, погибшему при подрыве моста, присвоено звание Героя Украины

Виталий Скакун, фото: Минобороны

https://racurs.ua/n167623-morpehu-pogibshemu-pri-podryve-mosta-prisvoeno-zvanie-geroya-ukrainy.html

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Президент України посмертно присвоїв звання Героя України саперу інженерно-саперного відділення окремого батальйону окремої 35-ї бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського Віталію Скакуну, який 24 лютого ціною власного життя підірвав Геніченський міст для зупинення просування танкової колони російських військ.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому сьогодні, 26 лютого, на сайті Офісу президента.

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Також Зеленський заявив, що Україна вистояла й успішно відбиває атаки ворога — Київ та ключові міста довкола столиці контролюються українською армією.

Нагадаємо, героїчний вчинок Скакуна надав час окремому батальйону морської піхоти Військово-морських сил України, який розташовувався в районі Кримського перешийку, перегрупуватися та зайняти позиції для оборони.