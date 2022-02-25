Боец ВМС взорвал вместе с собой мост и остановил танки РФ - Генштаб

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Война с Россией продолжается. Сегодня инженер отдельного батальона морской пехоты Военно-морских сил Украины матрос Виталий Скакун пожертвовал собой, чтобы взорвать Генический автомобильный мост.

Об этом подвига украинского воина сообщает в Фейсбук Министерство обороны Украины.

Одним из самых трудных мест на карте Украины стал Крымский перешеек, где одним из первых врага встретил отдельный батальон морской пехоты. Чтобы остановить продвижение танковой колонны, было принято решение о подрыве Генического автомобильного моста, — говорится в сообщении Минобороны.

Выполнить эту задачу согласился инженер отдельного батальона Виталий Скакун. Он заменирол мост, но не успел отойти.

Виталий вышел на связь и сообщил о том, что взрывает мост. Сразу же раздался взрыв. Наш побратим погиб. Его героический поступок значительно замедлил продвижение врага, что позволило подразделению передислоцироваться и организовать оборону, — добавили военные.

Командование морской пехоты будет ходатайствовать перед высшим командованием о присвоении матросу Виталию Скакуну государственной награды.

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