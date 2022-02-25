Боєць ВМС підірвав разом із собою міст, щоб зупинити танки РФ - Генштаб

https://racurs.ua/ua/n167556-boiec-vms-pidirvav-razom-iz-sobou-mist-schob-zupynyty-tanky-rf-genshtab.html

Ракурс

Війна з Росією триває. Сьогодні інженер окремого батальйону морської піхоти Військово-морських сил України матрос Віталій Скакун пожертвував собою, щоб підірвати Генічний автомобільний міст.

Про звитяжний подвиг українського воїна повідомляє у Фейсбук Міністерство оборони України.

Одним із найважчих місць на мапі України став Кримський перешийок, де одним із перших ворога зустрів окремий батальйон морської піхоти. Щоб зупинити просування танкової колони, було прийнято рішення на підрив Генічеського автомобільного мосту, — йдеться у повідомленні Міноборони.

Виконати цю задачу погодився інженер окремого батальйону Віталій Скакун. Він замінував міст, проте не встиг відійти.

Віталій вийшов на зв’язок і повідомив про те, що підриває міст. Одразу ж пролунав вибух. Наш побратим загинув. Його героїчний вчинок значно уповільнив просування ворога, що дало змогу підрозділу передислокуватись та організувати оборону, — додали військові.

Командування морської піхоти клопотатиме перед вищим командуванням про присвоєння матросу Віталію Скакуну державної нагороди.

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