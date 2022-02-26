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Ракурс
Російські окупанти розкидають заміновані цінні речі, фото: Mobile-review.com

Окупанти розкидають заміновані гаджети та іграшки на Сумщині

26 лют 2022, 13:37
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Російська авіація та диверсанти розкидають по території Сумської області начинені вибухівкою дитячі іграшки, мобільні телефони та цінні речі.

Про це повідомляє прес-служба Сумської обласної військової адміністрації.

Все начинене вибухівкою. Це не фейк. Це інформація від військових. Тому ніхто нічого не піднімає! — наголошується в повідомленні.

В адміністрації наголошують, що такі речі в жодному разі не можна чіпати й про їх виявлення слід терміново повідомляти.

Зазначається, що на вулицях Сум наразі йдуть бої, у різних районах міста є військова техніка.



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Жителі міста мають залишатися вдома. І подалі триматися від вікон. Загрози артилерійського обстрілу наразі немає, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією МОЗ, від рук ворога в Україні загинули вже майже 200 цивільних.

Джерело: Ракурс


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