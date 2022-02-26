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Герои острова Змеиный могли выжить — Госпогранслужба
Герои острова Змеиный могли выжить — Госпогранслужбаhttps://racurs.ua/n167632-geroi-ostrova-zmeinyy-mogli-vyjit-gospogranslujba.htmlРакурс
У Держприкордонслужбі припускають, що захисники Зміїного можуть бути живими.
Російські ЗМІ повідомили про доправлення в тимчасово окупований Росією Севастополь військовослужбовців України, які перебували на острові, — йдеться у повідомленні ДПСУ..
Збройні сили та Держприкордонслужба намагаються дістати інформацію про них.
Нагадаємо, що острів захищав незначний гарнізон, який відмовився здатися на вимогу ворога.