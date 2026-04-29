Російський агент передавав ворогу дані про ППО на північному-сході України, скріншот відео

Завербований ворогом інспектор Державної прикордонної служби коригував обстріли північних регіонів України.

Слідчі задокументували кілька епізодів передачі ворогу відповідної інформації. Про це повідомляють прес-служби ДБР, СБУ та спецпрокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Зазначається, що:

фігурант після мобілізації, проходячи службу в одному з прикордонних загонів, встановив зв’язок із представником спецслужб РФ через месенджер і погодився на співпрацю за гроші;

встановлено, що він прокладав на гугл-картах маршрути для «безпечного» руху російських ракет та ударних дронів «в обхід» української ППО;

для цього агент під час службових відряджень у Київській та Чернігівській областях фіксував позиції радіолокаційних станцій, зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогневих груп;

під час «виконання завдань» він використовував спеціалізоване програмне забезпечення, призначене для операторів радіолокаційних станцій. Це давало змогу отримувати детальну інформацію про повітряну обстановку не тільки у зоні відповідальності свого підрозділу та оперативно передавати її ворогу. Такі дані не перебували у відкритому доступі та могли бути використані агресором для ударів по українських військових і цивільних об'єктах;

далі він позначав на електронній карті маршрути, що з'єднували локації української ППО, та вираховував їхню топографічну висоту на місцевості. Оброблену інформацію фігурант зберігав на власному смартфоні для подальшої передачі куратору з РФ — співробітнику російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ);

за вказівкою ворожого спецслужбіста агент додатково намагався відстежити розташування підрозділів безпілотних літальних апаратів українських військ та енергетичної інфраструктури.

Співробітники СБУ завчасно викрили наміри рашистів і затримали їхнього агента, коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної «цілі». Під час обшуків у нього вилучено смартфон із підготовленим «звітом» для гру рф та координатами українських об'єктів, — зазначили в СБУ.

«Кроту» повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.