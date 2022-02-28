Загарбники обстріляли житлові масиви Харкова з «Градів». Фото: ria.ru

https://racurs.ua/ua/n167715-harkiv-obstrilyaly-z-gradiv-v-mvs-kajut-pro-desyatky-zagyblyh-video.html

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Харків сьогодні, 28 лютого, російські окупанти обстріляли ракетами.

По місту загарбники стріляли з реактивних систем залпового вогню «Град». Десятки людей загинули, поранення могли дістати сотні громадян. На місце обстрілу виїхали карети швидких допомог. Про це повідомили радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Facebook та журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram.

Харків щойно масовано обстріляний з «Градів». Десятки загиблих і сотні поранених! — йдеться в повідомленні Геращенка.

Також радник глави МВС опублікував відео обстрілу одного з районів Харкова.

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Нагадаємо, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомляв, що 28 лютого з району білоруського Мозиря по Україні були запущені ракети «Іскандер». Проліт ракет зафіксували над Рівненською областю, а згодом вони влучили в аеропорт Житомира.