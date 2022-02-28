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Загарбники обстріляли житлові масиви Харкова з «Градів». Фото: ria.ru

Харків обстріляли з «Градів» — в МВС кажуть про десятки загиблих (ВІДЕО)

28 лют 2022, 13:41
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Харків сьогодні, 28 лютого, російські окупанти обстріляли ракетами.

По місту загарбники стріляли з реактивних систем залпового вогню «Град». Десятки людей загинули, поранення могли дістати сотні громадян. На місце обстрілу виїхали карети швидких допомог. Про це повідомили радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Facebook та журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram.

Харків щойно масовано обстріляний з «Градів». Десятки загиблих і сотні поранених! — йдеться в повідомленні Геращенка.

Також радник глави МВС опублікував відео обстрілу одного з районів Харкова.



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Нагадаємо, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомляв, що 28 лютого з району білоруського Мозиря по Україні були запущені ракети «Іскандер». Проліт ракет зафіксували над Рівненською областю, а згодом вони влучили в аеропорт Житомира.

Джерело: Ракурс


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