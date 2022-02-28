Знищення російської економіки – які санкції вже діють у РФ

Знищення російської економіки — які санкції вже діють у РФhttps://racurs.ua/ua/n167728-znyschennya-rosiyskoyi-ekonomiky-yaki-sankciyi-vje-diut-u-rf.htmlРакурс
Напад Росії на Україну не обійшовся без наслідків для окупантів. Багато країн запровадили санкції проти країни-агресора.
Росіяни зіткнулися з ізоляцією, девальвацією та інфляцією, пише телеграм-канал «Монополіст».
Наразі запроваджені такі обмеження:
- ЄС та Велика Британія заблокували резерви центробанку РФ на європейських рахунках;
- підсанкційні банки почали відключати від SWIFT;
- Центральний банк РФ підвищив облікову ставку з 9,5% до 20%, кредитні ставки в російських банках становлять 40%;
- російським експортерам наказали продавати 80% валютного виторгу;
Також ЄС та США закрили повітряний простір для російських літаків. Лізингодавці почали вимагати від авіакомпаній з Росії повернути літаки;
Покупці СПГ призупиняють закупівлі у Росії. Трейдери побоюються купувати СПГ або використати судна з РФ.
Окрім того, Daimler Truck зупиняє співпрацю із КАМАЗом, а німецький концерн Volkswagen зупинив поставки автомобілів в Росію.
Тим часом українські кібервійська поклали московську біржу, а потім і сервіс bestchange, через який росіяни конвертували крипту в євро.
Джерело: «Монополіст»