Знищення російської економіки – які санкції вже діють у РФ

https://racurs.ua/ua/n167728-znyschennya-rosiyskoyi-ekonomiky-yaki-sankciyi-vje-diut-u-rf.html

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Напад Росії на Україну не обійшовся без наслідків для окупантів. Багато країн запровадили санкції проти країни-агресора.

Росіяни зіткнулися з ізоляцією, девальвацією та інфляцією, пише телеграм-канал «Монополіст».

Наразі запроваджені такі обмеження:

ЄС та Велика Британія заблокували резерви центробанку РФ на європейських рахунках;

підсанкційні банки почали відключати від SWIFT;

Центральний банк РФ підвищив облікову ставку з 9,5% до 20%, кредитні ставки в російських банках становлять 40%;

російським експортерам наказали продавати 80% валютного виторгу;

Також ЄС та США закрили повітряний простір для російських літаків. Лізингодавці почали вимагати від авіакомпаній з Росії повернути літаки;

Покупці СПГ призупиняють закупівлі у Росії. Трейдери побоюються купувати СПГ або використати судна з РФ.

Окрім того, Daimler Truck зупиняє співпрацю із КАМАЗом, а німецький концерн Volkswagen зупинив поставки автомобілів в Росію.

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Тим часом українські кібервійська поклали московську біржу, а потім і сервіс bestchange, через який росіяни конвертували крипту в євро.

Джерело: «Монополіст»