Илья Кива. Фото: Радио Свобода

https://racurs.ua/n167727-opalnyy-nardep-ilya-kiva-sbejal-v-rossiu.html

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Ілля Кива, народний депутат України із фракції ОПЗЖ, який виїхав до Іспанії ще до початку повномасштабного російського вторгнення, перебуває в Росії та відвідує ефіри російського пропагандистського «Першого каналу».

Він з’явився в ефірі телеканалу 28 лютого, передає «Радіо Свобода».

Ілля Кива був учасником спеціального випуску «Першого каналу», присвяченого подіям в Україні — «Время покажет». День нападу він назвав «найстрашнішим днем в історії одного народу — українців і росіян» та заявив, що він стався завдяки «роботі Заходу».

До цього Кива закликав президента РФ «допомогти» Україні, тепер розповідає про дружні відносини між країнами.

Найскладніший процес зараз не затягнути цю війну, не просякнути одне одного ненавистю. Розумієте? Тому що ось ці трупи з обох боків несуть величезні наслідки. Для багатьох початок військової операції так якоюсь мірою сприймається як зміна курсу країни зближення і повернення наших дружніх, братських відносин, — заявив він.



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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, Ілля Кива вважає, що Україна має бути частиною «єдиного слов’янського союзу» з Росією і разом протистояти Заходу.

Джерело: Радіо Свобода