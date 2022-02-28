В Украине пропагандистские телеканалы оккупанта заблокировал YouTube

https://racurs.ua/n167726-v-ukraine-propagandistskie-telekanaly-okkupanta-zablokiroval-youtube.html

Ракурс

YouTube, відомий відеосервіс, заблокував пропагандистські російські канали в Україні.

Тепер окупант не зможе розповсюджувати та нав’язувати свої фейки у нашій країні. Про це розповіли в Міністерстві цифрової трансформації України.

Відсьогодні у нас недоступні: «Первый канал», «Россия 24» і «Россия 1», TASS, «РИА Новости», РБК, «Телеканал Звезда» і ще ряд каналів. Дякуємо YouTube за це рішення. Це великий крок до нашої спільної перемоги, — йдеться в повідомленні.



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Раніше компанія Google призупинила можливість монетизації низки російських каналів, зокрема RT на YouTube.

Напомним, что успешная хакерская атака была сделана на ряд российских СМИ. На стартовых страницах этих сайтов хакеры оставили сообщения с призывом к россиянам прекратить войну России против Украины.