Хакеры взломали сайты крупнейших российских СМИ. Скриншот

https://racurs.ua/n167717-putin-zastavlyaet-vrat-hakery-vzlomali-sayty-krupneyshih-rossiyskih-smi-foto.html

Ракурс

Успішна хакерська атака була здійснена на низку російських ЗМІ.

Сайти найбільших російських засобів масової інформації були зламані. Були заблоковані веб-сторінки сайти ТАСС, «Комерсант», «Известия», Znak.com, РБК, Forbes, «Фонтанка.ру», Buro 24/7. Замість стартової сторінки цих видань з’являється повідомлення з кількістю загиблих російських солдатів з початку вторгнення в Україну.

На стартових сторінках цих сайтів хакери залишили повідомлення із закликом до росіян припинити війну Росії проти України.

Дорогі громадяни. Ми просимо вас припинити це безумство, не відправляйте своїх синів та чоловіків на вірну смерть. Путін змушує нас брехати й наражає на небезпеку. Нас ізолювали від усього світу, перестали купувати нафту та газ. Через кілька років ми житимемо як у Північній Кореї. Навіщо це нам? Щоб Путін потрапив до підручників? Це не наша війна, зупинимо її! Це повідомлення видалять, а декого з нас звільнять або навіть посадять. Але ми не можемо це терпіти, — йдеться в повідомленні.



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Нагадаємо, 27 лютого українські кібервійська зламали сайт Кремля. У відкритому доступі опинилася вся база адміністрації Путіна, починаючи від керівників адміністрації, закінчуючи їх журналістами, громадськими організаціями та навіть ворожками.