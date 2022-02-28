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Александр Усик вступил в терроборону, фото: «Укринформ»

Усик и тренер «Шерифа» вступили в терроборону

28 фев 2022, 13:54
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Олександр Усик, відомий український боксер, володар чемпіонських поясів за версіями WBA/WBO/IBF у надважкій вазі, вступив до лав територіальної оборони Києва, повідомляє агентство «Укрінформ».

Александр Усик вступил в терроборону, фото: «Укринформ»

Ще один відомий спортивний діяч — тренер тираспольського клубу «Шериф» Юрій Вернидуб — вступ до лав добровольців Запоріжжя. 26 лютого Вернидуб повідомив, що повернувся до України.



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Юрій Вернидуб вступил в терроборону, фото: «Укринформ»

Нагадаємо, вчора, 27 лютого, стало відомо, що до лав тероборони Білгорода-Дністровського вступив інший відомий український боксер — Василь Ломаченко.


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