Усик и тренер «Шерифа» вступили в терроборону

Александр Усик вступил в терроборону, фото: «Укринформ»

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Ракурс

Олександр Усик, відомий український боксер, володар чемпіонських поясів за версіями WBA/WBO/IBF у надважкій вазі, вступив до лав територіальної оборони Києва, повідомляє агентство «Укрінформ».

Ще один відомий спортивний діяч — тренер тираспольського клубу «Шериф» Юрій Вернидуб — вступ до лав добровольців Запоріжжя. 26 лютого Вернидуб повідомив, що повернувся до України.

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Нагадаємо, вчора, 27 лютого, стало відомо, що до лав тероборони Білгорода-Дністровського вступив інший відомий український боксер — Василь Ломаченко.