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Ракурс
Василий Ломаченко, фото: РИА «Новости»

Ломаченко поступил в терроборону (ФОТО)

27 фев 2022, 19:33
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Василь Ломаченко, відомий український боксер, вступив до батальйону територіальної оборони міста Білгорода-Дністровського.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив мер міста Віталій Граждан, опублікувавши відповідне фото.

Наші бійці охоронятимуть порядок у рідному місті та не допустять диверсантів та мародерів. Разом із нами у теробороні Василь Ломаченко, — наголосив Граждан. — Акерманці, будьте спокійні, у нашому місті все буде гаразд.

Росія 24 лютого розпочала масштабне вторгнення до України, завдавши ударів у різних регіонах нашої держави.



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Василий Ломаченко (слева), фото: Виталий Граждан

Нагадаємо, 2 лютого інший відомий український боксер — Володимир Кличко — записався до територіальної оборони Києва.

Источник: Ракурс


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