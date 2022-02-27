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Василий Ломаченко, фото: РИА «Новости»
Ломаченко поступил в терроборону (ФОТО)https://racurs.ua/n167680-lomachenko-postupil-v-terroboronu-foto.htmlРакурс
Василь Ломаченко, відомий український боксер, вступив до батальйону територіальної оборони міста Білгорода-Дністровського.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив мер міста Віталій Граждан, опублікувавши відповідне фото.
Наші бійці охоронятимуть порядок у рідному місті та не допустять диверсантів та мародерів. Разом із нами у теробороні Василь Ломаченко, — наголосив Граждан. — Акерманці, будьте спокійні, у нашому місті все буде гаразд.
Росія 24 лютого розпочала масштабне вторгнення до України, завдавши ударів у різних регіонах нашої держави.
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Нагадаємо, 2 лютого інший відомий український боксер — Володимир Кличко — записався до територіальної оборони Києва.