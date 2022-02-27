Владимир Зеленский, скриншот видео

https://racurs.ua/n167679-100-tys-grn-budut-platit-zaschitnikam-ukrainy-zelenskiy.html

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Военным, защищающим Украину, будут платить по 100 тыс. грн в месяц до завершения войны.

Об этом сегодня, 27 февраля, в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, выплаты военным повысят, чтобы они «знали, что страна им точно благодарна».

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Очевидно, что наши военные воюют не за деньги, а за сегодня, за завтра. И очень жестко отвечают за то, что было вчера, — подчеркнул Зеленский. — Но должны понимать, что сегодня это важнейшая работа — быть военным, защищать страну.

Напомним, Зеленский прокомментировал переговоры в районе реки Припять, которые должны пройти с российской делегацией.