Володимир Зеленський, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n167679-100-tys-grn-platytymut-zahysnykam-ukrayiny-zelenskyy.html

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Військовим, які захищають Україну, платитимуть по 100 тис. грн на місяць до завершення війни.

Про це сьогодні, 27 лютого, у відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, виплати військовим підвищать, щоб вони «знали, що країна їм точно вдячна».

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Очевидно, що наші військові воюють не за гроші, а за сьогодні, за завтра. І дуже жорстко відповідають за те, що було вчора, — наголосив Зеленський. — Але маємо розуміти, що сьогодні це найважливіша робота — бути військовим, захищати країну.

Нагадаємо, Зеленський прокоментував переговори в районі річки Прип’ять, які мають відбутися з російською делегацією.