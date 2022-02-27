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Ракурс
Володимир Зеленський, скріншот відео

100 тис. грн платитимуть захисникам України — Зеленський

27 лют 2022, 19:11
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Військовим, які захищають Україну, платитимуть по 100 тис. грн на місяць до завершення війни.

Про це сьогодні, 27 лютого, у відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, виплати військовим підвищать, щоб вони «знали, що країна їм точно вдячна».



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Очевидно, що наші військові воюють не за гроші, а за сьогодні, за завтра. І дуже жорстко відповідають за те, що було вчора, — наголосив Зеленський. — Але маємо розуміти, що сьогодні це найважливіша робота — бути військовим, захищати країну.

Нагадаємо, Зеленський прокоментував переговори в районі річки Прип’ять, які мають відбутися з російською делегацією.

Джерело: Ракурс


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