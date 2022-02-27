Володимир Зеленський, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n167678-ya-ne-duje-viru-v-rezultaty-ale-hay-sprobuut-zelenskyy-pro-peregovory.html

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Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 27 лютого, провів першу за два роки телефонну розмову із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

У новому відеозверненні Зеленський повідомив, що під час цієї розмови було досягнуто домовленості про проведення переговорів між українською та російською делегаціями, котрі мають зустрітися на річці Прип’ять.

Олександр Лукашенко звернувся до мене, щоб українська та російська делегації зустрілися на річці Прип’ять, — зазначив Зеленський у новому відеозверненні. — Підкреслюю — без жодний умов.

Зеленський зазначив що не дуже вірить у результативність цієї зустрічі.

Але нехай спробують, щоб потім у жодного громадянина України не було жодного сумніву, що я як президент не намагався зупинити війну, коли був нехай і маленький, але, все ж таки, шанс, — зазначив він.

Зеленський додав, що українці мають «діяти прагматично», щоб досягти мети.

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