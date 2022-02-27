Зеленський і Лукашенко домовилися про переговори з росіянами в районі Прип'яті

https://racurs.ua/ua/n167671-zelenskyy-i-lukashenko-domovylysya-pro-peregovory-z-rosiyanamy-v-rayoni-pryp-yati.html

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Олександр Лукашенко зателефонував Володимиру Зеленському.

Вони домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов на українсько-білоруському кордоні, в районі річки Прип’ять. Про це повідомив Офіс президента України.

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Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі.

Про ймовірні переговори агресор заявляв ще 25 лютого, але росіяни вимагали, щоб вони відбулися у Мінську і виставляли попередні умови для їхнього проведення. Сьогодні швейцарські ЗМІ повідомили, що переговори про перемир’я можуть відбутися у Женеві.