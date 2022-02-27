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Ракурс
На прохання Зеленського Швейцарія хоче організувати переговори в Женеві

На прохання Зеленського Швейцарія хоче організувати переговори в Женеві — ЗМІ

27 лют 2022, 14:38
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Зеленський попросив Швейцарію організувати переговори в Женеві задля припинення вогню. Переговори можуть відбутися вже в понеділок у рамках засідання Ради ООН з прав людини в Женеві.

Про це повідомляє Tages-Anzeiger.

Зазначається, що мета переговорів — припинення вогню. Переговори можуть відбутися вже в понеділок у рамках засідання Ради ООН з прав людини в Женеві.



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Також повідомляється, що президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс контактує з міністром закордонних справ Росії Лавровим та президентом України Володимиром Зеленським.

Крім того, Федеральна рада планує провести спеціальну сесію в неділю або понеділок для імплементації санкцій проти Росії.

Джерело: Ракурс


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