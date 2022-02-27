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На прохання Зеленського Швейцарія хоче організувати переговори в Женеві
На прохання Зеленського Швейцарія хоче організувати переговори в Женеві — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n167666-na-prohannya-zelenskogo-shveycariya-hoche-organizuvaty-peregovory-v-jenevi-zmi.htmlРакурс
Зеленський попросив Швейцарію організувати переговори в Женеві задля припинення вогню. Переговори можуть відбутися вже в понеділок у рамках засідання Ради ООН з прав людини в Женеві.
Про це повідомляє Tages-Anzeiger.
Зазначається, що мета переговорів — припинення вогню. Переговори можуть відбутися вже в понеділок у рамках засідання Ради ООН з прав людини в Женеві.
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Також повідомляється, що президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс контактує з міністром закордонних справ Росії Лавровим та президентом України Володимиром Зеленським.
Крім того, Федеральна рада планує провести спеціальну сесію в неділю або понеділок для імплементації санкцій проти Росії.