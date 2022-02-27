З Білорусі по Україні запустили ракети, фото: Антон Геращенко

https://racurs.ua/ua/n167677-bilorus-zapustyla-iskandery-po-jytomyru-geraschenko-video.html

Ракурс

З району білоруського Мозиря по Україні були запущені ракети «Іскандер».

Запуск стався в районі 17.00. Про це сьогодні, 27 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, проліт ракет було зафіксовано над Рівненською областю.

Це таке значить перемир’я?! — наголошує Геращенко.

Згодом Геращенко додав, що ці ракети влучили в аеропорт Житомира.

Знаєте що це означає? Що треба готуватися Луцькій, Рівненській та Житомирській областям, засмажувати не лише російських, а й білоруських окупантів найближчими днями! — наголосив він.

Варто додати, що, за інформацією міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив президента Володимира Зеленського, що військові сили Білорусі не будуть задіяні проти України.

Про це Кулеба заявив сьогодні, 27 лютого, під час брифінгу, повідомляє агентство «Укрінформ».

.

Між цим моментом і коли закінчилися переговори, президент Лукашенко запевнив президента Зеленського, що жодної військової сили Білорусі не буде задіяно проти України, — зазначив Кулеба.

Джерело: Антон Геращенко, «Укрінформ»