В Україні за час масштабного нападу Росії загинули 16 дітей, фото: politnavigator.net

https://racurs.ua/ua/n167676-16-ditey-zagynuly-za-chotyry-dni-rosiyskoyi-agresiyi-lyashko.html

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В Україні за чотири дні масштабної російської агресії від дій російських військ загинули загалом 16 дітей.

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив про це в ефірі телеканалу «Рада».

Цілодобово оперуючи поранених, ми рятуємо життя. Оперуємо і дітей, — зазначив Ляшко. — На жаль, 16 дітей урятувати не вдалося.

Міністр додав, що російські військові ведуть себе як терористи.

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Це результати того, що коїть російська армія, яку не можна назвати армією, оскільки по медиках, по дітях, про школах, по дитячих садках стріляє не армія — стріляють терористи, — наголосив міністр. — І я ще раз заявляю: це не армія — це терористи.

Нагадаємо, російські диверсанти розстріляли в Києві родину з дітьми. В результаті загинула школярка.