Двоє окупантів прийшли до відділку поліції на Харківщині, фото: Ірина Венедіктова

https://racurs.ua/ua/n167675-bezmejna-naglist-dvoie-okupantiv-pryyshly-po-palne-do-rayviddilku-policiyi.html

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На Харківщині двоє окупантів прийшли до райвідділу поліції, просити пальне для їхньої заглохлої техніки.

Поліцейські їх затримали. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомила Генпрокурор Ірина Венедіктова.

Прийшли ці двоє самі своїми ніжками в райвідділ поліції в Шевченково (Куп'янський район Харківщини) і попросили скромно солярки, мовляв техніка в них заглохла, — зазначила Венедіктова. — Ну їм і підлили наші поліцейські солярки в усі отвори, щоб в них вже ніколи нічого не глохло. І прийняли.

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Нагадаємо, у російських військ вже кілька днів спостерігаються проблеми із забезпеченням пальним та їжею.