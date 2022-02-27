Двое оккупантов пришли в отделение полиции на Харьковщине, фото: Ирина Венедиктова

https://racurs.ua/n167675-bezgranichnaya-naglost-dvoe-okkupantov-prishli-za-goruchim-v-rayotdel-policii.html

Ракурс

В Харьковской области двое оккупантов пришли в райотдел полиции, просить горючее для их заглохшей техники.

Полицейские задержали их. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила Генпрокурор Ирина Венедиктова.

Пришли эти двое сами своими ножками в райотдел полиции в Шевченково (Купянский район Харьковщины) и попросили скромно солярки, мол, техника у них заглохла, — отметила Венедиктова. — Ну им и подлили наши полицейские солярки во все отверстия, чтобы у них уже никогда ничего не глохло. И приняли.

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Напомним, у российских войск уже несколько дней наблюдаются проблемы с обеспечением горючим и едой.