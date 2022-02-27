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Двое оккупантов пришли в отделение полиции на Харьковщине, фото: Ирина Венедиктова
Безграничная наглость — двое оккупантов пришли за горючим в райотдел полицииhttps://racurs.ua/n167675-bezgranichnaya-naglost-dvoe-okkupantov-prishli-za-goruchim-v-rayotdel-policii.htmlРакурс
В Харьковской области двое оккупантов пришли в райотдел полиции, просить горючее для их заглохшей техники.
Полицейские задержали их. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила Генпрокурор Ирина Венедиктова.
Пришли эти двое сами своими ножками в райотдел полиции в Шевченково (Купянский район Харьковщины) и попросили скромно солярки, мол, техника у них заглохла, — отметила Венедиктова. — Ну им и подлили наши полицейские солярки во все отверстия, чтобы у них уже никогда ничего не глохло. И приняли.
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Напомним, у российских войск уже несколько дней наблюдаются проблемы с обеспечением горючим и едой.