Ан-225 «Мрия» был уничтожен в результате атаки российских войск, фото: JetVip

https://racurs.ua/n167674-an-225-mriya-byl-unichtojen-pri-atake-na-gostomel-smi-foto.html

Ракурс

Ан-225 «Мрія» — найбільший літак світу — був знищений в результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом, де він перебував з 5 лютого.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на джерела підприємстві «Антонов» та міського голови Бучі — міста, розташованого за 4 км від Гостомеля.

Водночас п’ять Ан-124 «Руслан» — серійних літаків, які були найбільшими вантажними повітряними суднами до появи «Мрії» — раніше вивезли за межі України і вони, зокрема, можуть брати участь у логістиці з доставки озброєння від західних партнерів.

Також видання опублікувало фото знищеного ангара, в якому перебувала «Мрія».

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Джерело: «Радіо Свобода»