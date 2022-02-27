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Ракурс
Оккупанты готовят «живой щит», фото: Pikabu

В Буче оккупанты готовят «живой щит» из женщин и детей для наступления на Киев

27 фев 2022, 16:03
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В городе Буча Киевской области оккупанты готовят «живой щит» из женщин и детей, чтобы спрятаться за гражданскими во время наступления на Киев.

Об этом сегодня, 27 февраля, в своем Telegram-канале сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.



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Срочно всем передайте — в Буче ездят автобусы собирать якобы для эвакуации всех детей и женщин. Это россияне собирают автобусы и будут перед собой пускать на Киев, чтобы проехать на танках, — подчеркнул Геращенко. — Ни в коем случае никто не садитесь, никакой эвакуации нет.

Напомним, сегодня появилось видео разбитой в Буче колонны кадыровцев.

Источник: Ракурс


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