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Окупанти готують «живий щит», фото: Pikabu
У Бучі окупанти готують «живий щит» з жінок та дітей для наступу на Київ — МВСhttps://racurs.ua/ua/n167673-u-buchi-okupanty-jyvyy-schyt-z-jinok-ta-ditey-dlya-nastupu-na-kyyiv-mvs.htmlРакурс
У місті Буча Київської області окупанти готують «живий щит» з жінок та дітей, щоб заховатися за цивільними під час наступу на Київ.
Про це сьогодні, 27 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
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Терміново всім передайте — у Бучі їздять автобуси збирати нібито на евакуацію всіх дітей та жінок. Це росіяни збирають автобуси та будуть перед собою пускати на Київ, щоб проїхати на танках, — наголосив Геращенко. — В жодному разі ніхто не сідайте, ніякої евакуації немає.
Нагадаємо, сьогодні з’явилося відео розбитої в Бучі колони кадирівців.