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Ракурс
Окупанти готують «живий щит», фото: Pikabu

У Бучі окупанти готують «живий щит» з жінок та дітей для наступу на Київ — МВС

27 лют 2022, 16:03
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У місті Буча Київської області окупанти готують «живий щит» з жінок та дітей, щоб заховатися за цивільними під час наступу на Київ.

Про це сьогодні, 27 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.



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Терміново всім передайте — у Бучі їздять автобуси збирати нібито на евакуацію всіх дітей та жінок. Це росіяни збирають автобуси та будуть перед собою пускати на Київ, щоб проїхати на танках, — наголосив Геращенко. — В жодному разі ніхто не сідайте, ніякої евакуації немає.

Нагадаємо, сьогодні з’явилося відео розбитої в Бучі колони кадирівців.

Джерело: Ракурс


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