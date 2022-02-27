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Ракурс
Ан-225 «Мрія» був знищений в результаті атаки російських військ, фото: JetVip

Ан-225 «Мрія» був знищений під час атаки на Гостомель — ЗМІ (ФОТО)

27 лют 2022, 16:31
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Ан-225 «Мрія» — найбільший літак світу — був знищений в результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом, де він перебував з 5 лютого.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на джерела підприємстві «Антонов» та міського голови Бучі — міста, розташованого за 4 км від Гостомеля.

Водночас п’ять Ан-124 «Руслан» — серійних літаків, які були найбільшими вантажними повітряними суднами до появи «Мрії» — раніше вивезли за межі України і вони, зокрема, можуть брати участь у логістиці з доставки озброєння від західних партнерів.

Також видання опублікувало фото знищеного ангара, в якому перебувала «Мрія».



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Фото: «Радіо Свобода»

Джерело: «Радіо Свобода»

Джерело: Ракурс


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