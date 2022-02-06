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«Мрія» повернулася з Данії - видовищне приземлення у снігопад потрапило на відео
«Мрія» прилетіла з Данії — видовищне приземлення під час снігопаду (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n166674-mriya-pryletila-z-daniyi-vydovyschne-pryzemlennya-pid-chas-snigopadu-video.htmlРакурс
Транспортний літак Ан-225 «Мрія» повернувся до України з Данії. Його приземлення в аеропорту «Антонов» (Гостомель, Київська область) у суботу, 5 лютого, спостерігали десятки людей.
Величне відео приземлення літака-гіганта публікують очевидці у соцмережах.
За неофіційною інформацією, «Мрія» привезла в Україну озброєння для Збройних з Данії.
На опублікованих кадрах видно, що «Мрія» здійснює посадку під час снігопаду, тому наближення до посадкової смуги виглядало особливо епічним. Очевидці публікували фото та відео в соціальних мережах.
У коментарях люди не стримували емоцій.
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Подивилася відео посадки — начебто дракон прилетів. Вражає, — зазначила одна з користувачок.
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