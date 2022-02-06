«Мрія» повернулася з Данії - видовищне приземлення у снігопад потрапило на відео

https://racurs.ua/ua/n166674-mriya-pryletila-z-daniyi-vydovyschne-pryzemlennya-pid-chas-snigopadu-video.html

Ракурс

Транспортний літак Ан-225 «Мрія» повернувся до України з Данії. Його приземлення в аеропорту «Антонов» (Гостомель, Київська область) у суботу, 5 лютого, спостерігали десятки людей.

Величне відео приземлення літака-гіганта публікують очевидці у соцмережах.

За неофіційною інформацією, «Мрія» привезла в Україну озброєння для Збройних з Данії.

На опублікованих кадрах видно, що «Мрія» здійснює посадку під час снігопаду, тому наближення до посадкової смуги виглядало особливо епічним. Очевидці публікували фото та відео в соціальних мережах.

У коментарях люди не стримували емоцій.

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