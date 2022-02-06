«Мрия» прилетела из Дании — зрелищное приземление во время снегопада, скриншот

https://racurs.ua/n166674-mriya-priletela-iz-danii-zrelischnoe-prizemlenie-vo-vremya-snegopada-video.html

Ракурс

Транспортный самолет Ан-225 «Мрия» вернулся в Украину из Дании. Его приземление в аэропорту «Антонов» (Гостомель, Киевская область) в субботу, 5 февраля, наблюдали десятки человек.

Величественное видео приземления самолета-гиганта публикуют очевидцы в соцсетях.

По неофициальной информации, «Мрия» привезла в Украину вооружение для Вооруженных из Дании.

На опубликованных кадрах видно, что «Мрия» совершает посадку во время снегопада, поэтому приближение к посадочной полосе выглядело особенно эпическим. Очевидцы публиковали фотографии и видео в социальных сетях.

В комментариях люди не сдерживали эмоций.