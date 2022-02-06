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«Мрия» прилетела из Дании — зрелищное приземление во время снегопада, скриншот

«Мрия» прилетела из Дании — зрелищное приземление во время снегопада (ВИДЕО)

6 фев 2022, 10:49
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Транспортный самолет Ан-225 «Мрия» вернулся в Украину из Дании. Его приземление в аэропорту «Антонов» (Гостомель, Киевская область) в субботу, 5 февраля, наблюдали десятки человек.

Величественное видео приземления самолета-гиганта публикуют очевидцы в соцсетях.

По неофициальной информации, «Мрия» привезла в Украину вооружение для Вооруженных из Дании.

На опубликованных кадрах видно, что «Мрия» совершает посадку во время снегопада, поэтому приближение к посадочной полосе выглядело особенно эпическим. Очевидцы публиковали фотографии и видео в социальных сетях.

В комментариях люди не сдерживали эмоций.

Посмотрела видео посадки — дракон прилетел. Впечатляет, — отметила одна из пользователей.


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Источник: Ракурс


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