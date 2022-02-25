Оккупанты застряли возле Конотопа из-за проблем с горючим и едой

Оккупанты застряли возле Конотопа. Фото:

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Підрозділи російських військ застрягли біля міста Конотоп у Сумській області.

Виявилося, що в окупантів закінчилося пальне, також агресори мають проблему з харчами. Танкісти ходять з каністрами і намагаються купити пальне. А російські окупанти вимагають їжу у місцевого населення. Про це 25 лютого повідомили Сухопутні війська Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що зафіксовано випадки мародерства — окупанти грабують заклади торгівлі. На околицях містечка знаходиться близько 40 одиниць спаленої російської техніки.

Можете допомогти окупантам паливом з цукром. Стосовно харчування російських солдатів рекомендацій не даємо. Ви самі все знаєте, — резюмували в командуванні.



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Тим часом голова Громадської ради при Одеській ОДА Сергій Братчук у Facebook повідомив, що окупанти зазначали значних втрат у районі Коблево — бійці 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового походу знищили 25 агресорів російського десанту у бою.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони України заявили, що за дві доби ведення бойових дій Збройні сили України декілька разів змусили армію РФ змінити свої стратегічні цілі. Противник намагався взяти в оточення угрупування Об'єднаних сил, але швидко втратив ініціативу на півночі від Харкова та був зупинений у своєму просуванні на півдні в Херсонської області.